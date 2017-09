Skal trykke VG i Ålesund

Avtalen har en varighet på ett år fra 1. januar 2018 med opsjon om forlengelse i ytterligere ett år, altså ut 2019. Selskapene har i tillegg inngått en avtale om trykking av delopplag av VG i Trondheim og Harstad.

– Vi er meget fornøyde med den tilliten VG har vist oss ved å igjen inngå en avtale om trykking av delopplag for VG i våre trykkerier. For første gang skal vi også trykke VG i Ålesund, uttaler Frode Sandmark, administrerende direktør i Polaris Trykk, i ei pressemelding.

– Selv om avtalen er på ett år med mulighet til forlengelse ut 2019 har Polaris Trykk en klar ambisjon om å være en god og fremtidsrettet samarbeidspartner for VG fra sine trykkerier i mange år fremover. Dette oppdraget betyr mye for våre trykkerier og det er gledelig å se at vi igjen skal trykke VG i flere av våre regioner.