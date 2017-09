Vil opne for Mørenett-flytting

(Møre-Nytt) Styret i Tussa Kraft AS kallar onsdag inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Innkallinga kjem etter at fleirtalet av aksjonærane i Tussa Kraft AS har kravd dette.

Det er aksjonærane i Herøy, Volda, Hareid, Vanylven, Ulstein og Sande kommunar som har fremja ei sak for generalforsamlinga. Realitetane i kravet er at Mørenett si lokalisering på Søre Sunnmøre vert i Dragsund i Herøy kommune.

I førre ordinære generalforsamling viste fleirtalet til gjeldande aksjonæravtale, der det heiter om Tussa at «hovudkontor i Ørsta kommune der dagleg leiar for selskapet samt leiinga av entreprenørdivisjonen skal vere lokalisert».

Dei aksjonærane som no krev ekstraordinær generalforsamling vil ha dette endra til Søre Sunnmøre i staden for Ørsta. Dermed vert det også i aksjonæravtalen opna for at Mørenett kan verte lokalisert i Dragsund.

Ørsta kommune, mellom anna ved ordførar Stein Aam, har reagert kraftig på at kommunane på ytre søre og Volda kommune har gått saman om dette, og har karakterisert det som ein hestehandel.

