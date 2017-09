Brann i kommunal boligblokk i Volsdalen

Det var rundt klokka 07.00 lørdag morgen at det kom inn melding om røykutvikling ved Volsdalen bokollektiv i Nørvegata i Ålesund. Brannen oppsto ikke i huset hvor bokollektivet er, men like ved siden av, i den kommunale boligblokken i Nørvegata 1B.

Nødetatene rykket ut til stedet og lokaliserte brann i et søppelrom. Brannen var slukket like før 07.30, men utlufting av røyk vil ta tid. Brannmannskapene fikk raskt kontroll over brannen.

En beboer forteller til Sunnmørsposten at beboerne raskt ble avakuert. Han sier at nødetatene hadde full kontroll, men at hendelsen likevel opplevdes som ubehagelig.

En mann i 20-årene er pågrepet mistenkt for skadeverk i forbindelse med brannen.

– Han vil avhøres i løpet av dagen. forteller jourhavende Guri Kristensen ved Møre og Romsdal politidistrikt avdeling Ålesund.