Brann ved Volsdalen bokollektiv

Det var rundt klokka 07.00 lørdag morgen at det kom inn melding om røykutvikling ved Volsdalen bokollektiv i Nørvegata i Ålesund.

Nødetatene rykket ut til stedet og lokaliserte brann i et søppelrom. Brannen var slukket like før 07.30, men utlufting av røyk vil ta tid. Brannmannskapene fikk så raskt kontroll over brannen at det ikke ble nødvendig å evakuere beboerne i huset.

En mann i 20-årene er pågrepet mistenkt for skadeverk i forbindelse med brannen.

– Han vil avhøres i løpet av dagen. forteller jourhavende Guri Kristensen ved Møre og Romsdal politidistrikt avdeling Ålesund.