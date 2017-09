– Bøen har for fin bil

Det var TV2 som søndag skrev om denne saken. Politifolk liker den nye politimesterbilden dårlig, når det samtidig er skrikende behov for nye politibiler.

Politimester Ingar Bøen har nemlig leaset en splitter ny Audi A6 Limousine, som også brukes som VIP-bil.

– Jeg har fått mange reaksjoner. De stiller seg uforstående til politimesterens vurderinger når det gjelder leasing av Audi A6. De mener at politimesteren burde prioritert å kjøpe nye utrykningskjøretøy – da det er et skrikende behov for godkjente kjøretøy til utrykning, sier lokallagsleder Linn Kathrin Knudsen i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal til TV 2.

"En samlet vurdering"

Via kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise i politidistriktet, svarer politimester Bøen dette til TV2:

«Etter en samlet vurdering, tatt med bakgrunn i bl.a. utstrakt bruk av privat kjøretøy i tjenesteoppdrag, ble det besluttet å inngå en leasingavtale på et kjøretøy til bruk for politimester, visepolitimester og andre som hadde et behov for en slik bil.»

– I vurderingen av type bil, ble argumentet om flerbruk lagt vekt på. Vi så at det var behov for en litt finere/større bil til bruk ved kongebesøk, statsrådbesøk og besøk av andre som går under kategorien VIP. Vi valgte derfor en Audi A6 i medium prissegment, kommenterer blant annet politidistriktet til TV2.