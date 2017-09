Stakk av fra trafikkuhell – siktet for promillekjøring

Klokka 00.33 meldte politiet i Ålesund om et trafikkuhell på Lerstadvegen.

Føreren av en bil med begge airbager utløst hadde forlatt skadestedet før nødetatene var framme.

Etter hvert ble bilføreren siktet etter mistanke om promillekjøring, opplyser operasjonssentralen.

Bråk på byen

En kvinne og to menn måtte overnatte i arresten i Ålesund etter bråk på byen natt til søndag.

Kvinnen skal ha havnet i klammeri med vaktene på et utested, mens de to mennene skal ha nektet å etterkomme politiets pålegg.

I Ørsta kom det inn melding om at personer hadde tømt et pulverapparat (brannslukningsapparat) utenfor et utested.

Trafikkontroller

Det ble i løpet av natten avholdt promillekontroll i indre bydel av Ålesund. Totalt 19 bilførere ble kontrollert, uten at det ble noen reaksjoner.

I Stryn, klokka 05.03, ble tre biler avskiltet etter et kontrollsamarbeid mellom politiet og Statens vegvesen. Årsaken var at kjøretøyene var ulovlig senket.

Skryt til festival

Politiet skryter av arrangøren og vakter på Oktoberfestivalen i Stryn. Til sammen har det vært 3.500 betalende inne på området, og det var ingen episoder der politiet måtte gripe inn inne på festivalområdet.

Klokka 03.14 kom det inn melding om at en ung kvinne var utsatt for vold fra en mann i Stryn. Dette skal ha skjedd utenfor festivalområdet.

Operasjonsleder forteller til smp.no forteller at det ikke er snakk om alvorlige fysiske skader.

Forholdet blir anmeldt.