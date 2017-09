Gir én million til beste forretningside

– Som fylkets største bank er vi genuint opptatt av å utvikle næringslivet her i Møre og Romsdal. Gjennom nyskapingsstipendet Næringsteft ønsker vi å investere i bedrifter og mennesker som på sikt kan bidra med å skape arbeidsplasser og fremme utvikling i vårt fylke, forteller Robert Nerhus, banksjef for SMB-markedet i Sparebanken Møre.

Unikt konsept

Næringsteft er et stipend for enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter som har en god forretningsidé og der én million kroner utgjør en forskjell. Søkerne må ha en tilknytning til Møre og Romsdal.

– Vi vet hvor viktig det er å få drahjelp når en er i startgropen, og vi oppfordrer alle som vil satse videre på sin forretningsidé til å søke. Ingen idé er for liten eller for stor, sier Nerhus, som er stolt over at Sparebanken Møre nå lanserer dette unike konseptet for nyskaping. – Vi har god tradisjon i å løfte frem talenter innen sport og kultur, og det skal vi fortesette med. Nå ønsker vi i tillegg å løfte frem talenter med nærinsteft, forteller Nerhus.

Kompetansereise

Stipendet Næringsteft er organisert som en kompetansereise der en fagjury velger ut 50 kvalifiserte søkere som får følge et faglig program. Sammen med solide samarbeidspartnere som Ålesund kunnskapspark, Protomore Kunnskapspark i Molde, NTNU og lokalt næringsliv vil Sparebanken Møre gi deltakerne økt kompetanse på næringsutvikling. Deretter blir det ny utvelgelse der ti søkere får individuell veiledning, og tilbud om å delta i et inkubatorprogram i regi av kunnskapsparkene frem til neste utvelgelse av tre finalister.

Tett oppfølgning

– Finalistene får skreddersydd og tett oppfølging frem mot finalen. I tillegg får de utviklet sin egen profileringsfilm . Disse får også presentert sin idé på næringslivskonferansen Børs & Bacalao 8. mars neste år. Under denne samlingen kåres vinneren av Næringsteft som mottar en premie til en verdi av én million kroner.

Næringsteft er en del av Sparebanken Møre sitt samfunnsengasjement.

– Vi er opptatt av å få med flest mulig på denne kompetansereisen. For selv om en ikke når fram til finalen, kan mange ha gode forretningsidéer, som en kan lykkes med etter litt justering eller modning, sier Robert Nerhus.