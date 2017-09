Moods of Norway konkurs

Styret i Moods of Norway og Moods Wholesale har onsdag meldt oppbud, går det fram av ei pressemelding.

Moods of Norway har de siste åra slitt med dårlig lønnsomhet, og resultat før skatt i 2016 ble på minus 30 millioner.

- Regnskapet per august 2017 viser ei fortsatt negativ utvikling. Banken sa denne uka opp kreditten til Moods of Norway, og det har ikke lykkes å hente ny kapital innenfor den tidsramma man har hatt, heter det.

Kostnadskutt og effektivisering ikke nok

I meldinga oppgis selskapets internasjonale satsing og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringa blant årsakene til svakere lønnsomhet.

- Klesindustrien er en tøff bransje med hard konkurranse og pressede marginer. Selskapet har jobba med å kutte kostnader og effektivisere drifta, og med å videreutvikle merkevara. Dette har dessverre ikke gitt tilstrekkelig effekt, står det.

Takker alle som har vært med

- Moods of Norway har vært et fantastisk, norsk gründereventyr i 11 av de 14 årene selskapet har eksistert. Vi vil takke alle som har vært med oss på denne ferden. Vi skulle av hele vårt hjerte ønske at dette eventyret fikk en lykkelig slutt, heter det fra Moods-gründer og designer Simen Staalnacke.

Ansatte informert onsdag

De rundt 100 medarbeiderne på Moods of Norways kontorer i Stryn og Oslo samt i 18 Moods-butikker over hele landet, skal ha blitt informert om konkursen onsdag, og det er nå opp til bostyrer hva som skjer med videre drift både av selskapene og bedriftene.

- Dette er en utrolig trist dag for alle i Moods of Norway. Gründerne og styret vil takke alle våre ansatte for den utrolig gode jobben de har gjort i en så turbulent tid, fortsetter Staalnacke.

- Styret har arbeida med å sikre fortsatt drift i Moods of Norway, blant anna gjnnom tilførsel av ny kapital. Styret har ikke lykkes i dette arbeidet og så dessverre nå ingen anna utveg enn å begjære selskapene konkurs, heter det i en kommentar fra styreleder Jan Egil Flo i Moods of Norway.

Konkursen omfatter altså Moods of Norway og Moods Wholesale. Når det gjelder drifta i selskapene Brandstad, Moods Sverige og Moods USA fortsetter denne ifølge meldinga som normalt.