Solberg: – Vi må redde havet

I en tale onsdag formiddag påpeker den norske statsministeren at havet rommer enorme ressurser som er viktige for å møte behovene til en stadig voksende verdensbefolkning. Hun tar derfor kraftig til orde for å beskytte den blå delen av den blå planeten.

– Klimaendringer og misbruk av miljø og naturressurser som forurensing og overfisking skaper enorme problemer. Hvert år ender 12 millioner tonn plast i havet. Dette må stoppe, sa Solberg.

– Nesten hver dag får jeg brev fra barn i Norge som er bekymret. De krever at jeg gjør noe. Jeg er derfor glad for at mange andre også presser på for å få hav og havsøppel høyere opp på agendaen, sa hun videre.

Arrangementet som Norge er arrangør av, har fått navnet The oceans – a wealth of opportunities. I tillegg til Solberg var blant annet Chiles president Michelle Bachelet, FNs miljøsjef Erik Solheim og Fiji-statsminister Frank Bainimarama til stede.

Under arrangementet ble det foreslått å utpeke en egen spesialutsending for havene, noe Solberg støtter fullt ut.

– Norge ønsker velkommen FNs avgjørelse om å utpeke en spesialutsending for havene. Vi står klare for å støtte arbeidet, blant annet ved å støtte dette økonomisk. Jeg er sikker på at en spesialutsending vil styrke FNs jobb for å sikre en bærekraftig bruk av havområdene i verden, sier Solberg til NTB.