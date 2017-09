Han blir ny sjef i Sunnmørsposten

Den nye administrerende direktøren ble presentert for de ansatte under et allmøte torsdag formiddag.

Kjell Slinning kommer fra stillingen som markedssjef i AaFK. Han har tidligere jobbet som distriktssjef for SAS i Møre og Romsdal og har også ni år bak seg som ansatt i Sunnmørsposten, i roller som grafisk formgiver, kundekonsulent og markedssjef.

Slinning overtar etter Lidvar Flydal som når pensjonsalderen i løpet av høsten. Flydal vil stå i stillingen til Slinning er på plass, og vil deretter i en periode følge opp Sunnmørspostens eierskap i ti lokale mediehus.

– Når valget falt på Kjell Slinning som Flydals etterfølger, er det fordi han har en god kombinasjon av personlige egenskaper, motivasjon, allsidig erfaring, god markedsforståelse og god digital forståelse. Han matcher dermed godt Sunnmørspostens behov, sier styreleder Harald H. Rise i en pressemelding.

Kjell Slinning vil tiltre stillingen 1. januar 2018.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og samarbeide med alle de dyktige medarbeiderne i Sunnmørsposten. Jeg ser frem til å være med på å videreutvikle gode forretningsmodeller som gjør at vi kan fortsette å lage kvalitetsinnhold som treffer leserne, sier Kjell Slinning.

– I tillegg blir dette som å komme hjem. For over 30 år siden startet jeg min karriere i mediebransjen som grafiker og utviklet meg videre innen salg og markedsføring. Jeg tror at min allsidige medieerfaring gir meg gode forutsetninger i min nye jobb, sier han.

– Sunnmørsposten er min lokalavis, og jeg ser frem til å være med på å lede utviklingen av mediehuset inn i fremtiden, avslutter Slinning.

Som administrerende direktør vil Slinning jobbe tett sammen med ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg.

Hun kjenner Slinning som en dyktig og offensiv person.

– Jeg gleder meg til å arbeide sammen Kjell Slinning. Sammen skal vi utvikle Sunnmørsposten som det største mediehuset mellom Bergen og Trondheim, sier Hanna Relling Berg.