– Klauset skal ha all ære for at akademiet bærer seg økonomisk

Cecil Elisabet Nerbø blir daglig leder for Klippfiskakademiet i Ålesund, mens Ole Christian Skogen blir kreativ leder og kjøkkensjef, ifølge ei pressemelding fra Klippfiskakademiet.

– De to tar over etter Mindor Klauset som har vært alfa og omega for å etablere Klippfiskakademiet, som en viktig institusjon for bygge omdømmet av både sjømat og øvrig mat fra Møre og Romsdal. Klippfiskakademiet bærer seg også nå rent økonomisk. Dette skal Klauset ha all ære for, uttaler styreleder Paul-Gustav Remøy.

Klippfiskakademiet går nå inn i ei ny fase der det nå skal bygges videre på det en har fått til, samtidig som konseptet skal utvides videre.

– Vi har derfor valgt å dele oppgavene som Mindor Klauset har hatt alene på to personer. Mette Scott-Dahl vil fortsatt være med på den viktige delen som går på matprosjektene for barn og unge som Klippfiskakademiet har hatt suksess med i Møre og Romsdal.

Trang fødsel

Klauset selv går over i ei ny stilling i et annet selskap.

Filetering av sværing på Klippfiskakademiet på Ålesund Du store størje! Youtube kan brukes til så mangt. Som for eksempel å lære seg hvordan man fileterer en fisk på 154 kilo.

– Det har vært fantastisk gøy å være med å starte opp Klippfiskakademiet selv om fødselen har vært lang og trang, så har ting alltid pekt riktig vei og det har gitt motivasjon til oss alle som har jobbet der. Etter snart seks år står nå Klippfiskakademiet på egne bein, godt hjulpet av gode støttespillere både i fiskerinæring, det offentlige og ikke minst gode kunder. Og det er da på tide å sende stafettpinnen videre på en ny etappe med nye kreative ledere som skal tilføre viktige nye ideer, uttaler Klauset.