15-åring bak rattet - berusa og med sju passasjerer i bilen

Politiet melder at en berusa bilfører i midten av tenåra er pågrepet og sikta for promillekjøring i Kristiansund, lørdag morgen.

I bilen - en varebil, skal det videre ha vært sju passasjerer.

Ifølge NRK Møre og Romsdal er bilføreren 15 år, og operasjonsleder Jan Helge Kjøl karakteriserer kjøringa som tankeløs og farlig. Han forteller også at varebilen er registrert for to personer.