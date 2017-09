Klatrere sitter fast ved fjelltopp i Romsdalen

Politiet fikk melding fra de to trønderske klatrerne i 21-tiden lørdag kveld. De befant seg da på om lag 1.350 meters høyde. Fjellet er 1.852 meter høyt og et yndet mål for klatrere både sommer og vinter.

Begge klatrerne er i 20-årene og skal være uskadd. De skal ha gode klær, og politiet har vært i kontakt med dem på mobiltelefon.

– Alpin redningsgruppe Romsdal er undervegs med to klatrerer for å bistå, melder Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) søndag morgen klokka 09.10.

Også luftambulansen vil forsøke å komme til.

– Luftambulanse Dombås bistår med å løfte klatrere opp og eventuelt se om de kan løfte de skårfaste direkte ut fra fjellet, melder HRS klokka 09.30. Det ble gjort forsøk med redningshelikopter lørdag kveld, men på grunn av mørket ble det bestemt å vurdere situasjonen på nytt i dagslys.

Redningshelikopteret i Florø er for øvrig ute på anna oppdrag. De skal prøve å hjelp fire klatrere som sitter fast nedenfor Uranostinden (2157 meter) ved Årdal i Sogn. Også her er alpin redningsgruppe undervegs.