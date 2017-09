Må ruste opp fasade for 250 millioner

Det er NRK Møre og Romsdal som melder dette.

Direktør Espen Remme forteller at arbeidet skal gjøres samtidig som sjukehuset er i full drift, og det må settes i gang om kort tid.

– Det haster med å få utbedret det som er mest akutt. Det gjelder fasaden på hovedblokka i Ålesund. Det blir et omfattende arbeid. Vi må skifte fasaden, inklusive vinduene, sier Remme til NRK.

– Alvorlig konstruksjonsfeil

Ifølge Helse Møre og Romsdal er det en alvorlig konstruksjonsfeil som ligger bak – ikke først og fremst dårlig vedlikehold. Ålesund sjukehus ble åpnet i 1971.

– Konstruksjonsfeilen skriver seg fra tiden da sjukehuset ble bygget. Og vi har jobbet over tid med å kartlegge omfanget og konsekvensene av dette. Det viser seg at vi må gjøre et arbeid som koster 250 millioner kroner for å utbedre fasaden, sier Remme til NRK.

– Må ordnes før vinteren

Fasaden på sørsida av sjukehuset er et kapittel for seg. Grå betongvegger står fortsatt og griner etter at fasadeplater og råttent treverk måtte plukkes ned for et år siden, skrev Sunnmørsposten i mai.

– Dette er noe som bare må ordnes før vinteren setter inn på nytt. Slik det er nå, fyrer vi for kråka og har dårligere inneklima, sa bygg- og eiendomssjef Mona Aagaard-Nilsen.

Det er slettes ikke manglende vedlikehold som er årsaken, påpekte Odd Inge Bjørnsen.

– Treverket var festa rett på betongveggen, slik de pleide på den tida. Dermed råtna det.

På vestveggen lekker det inn ved vinduene. Når dette blir fiksa er ikke klart.

Uklart rundt finansiering

I langtidsbudsjettet står det at det haster å få gjennomført utbedring av fasade og sikker strømforsyning ved Ålesund sjukehus.

– Det er uklart når en kan finne rom for finansiering av tiltaket. Når SNR er etablert og tatt i bruk, er det i perioden 2023-2026 planlagt å bruke 1,2 milliarder kroner til videreutvikling av annen bygningsmasse i foretaket, og da særlig sjukehusa i Ålesund og Volda, heter det videre.

Fasade-problematikken ble oppdaget etter orkanen Tor i slutten av januar 2016.

Så ble det oppdaget omfattende råteskader.

Strømforsyning

NRK skriver at strøminntaket på sjukehuset i dag er 230 volt, og moderne teknisk utstyr på sjukehuset krever 400 volt. Oppgradering kommer til å koste 35 millioner.