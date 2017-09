«Ka e det dokke holde på med?»

Etter å ha fulgt mitt kjære AaFK i hele mitt liv (les: 55 år) må kampen mot Sogndal være noe av det dårligste som har vært vist av et AaFK-lag. Nitrist og helt uten formasjon, tempo og ikke minst innsats.

Ballen skal på død og liv på tvers eller tilbake på bana hele tiden. Det minner meg om femåringer som får beskjed om at alle spillerne skal ha vært borti ballen før de kan skyte. Forskjellen er bare at femåringene skyter for å lage mål.

Elendigheten begynte etter seieren mot Molde. Da skulle Andreas Lie på landslaget, Mos hadde laget to-tre mål og skulle bli toppscorer i eliteserien, og AaFK skulle ut i Europa. Et helt feil og forunderlig fokus! Og etter ferien skulle AaFK begynne tabellklatringen, og det var ikke snakk om å klatre nedover, ifølge Trond Fredriksen.

Må da bare konstatere at mitt lag AaFK nå har tatt tre (3!) av de siste mulige 28 poengene. I tillegg var det opplest og vedtatt at AaFK skulle komme langt i cupen i år. Det endte med 0–3 mot Stabæk, der de reiste hjem som sekker med overmodne poteter – totalt rundspilt.

Spillerstall

Det holder dessverre ikke å reise til Island og plukke på tredje hylle og tro at dette holder for å styrke et allerede ribbet lag. Løsningen var da å hente en midtstopper fra Nederland som knapt spilte 2. divisjonsfotball og sliter med store tempoproblemer.

I tillegg har vi Oddbjørn Lie som også sliter med de samme tempoproblemene. Midtstopperne til AaFK blir fraløpt om du klarer å løpe 60 m på under ti blank.

Når AaFK har corner, blir det nesten komisk når stopperne våre kommer opp for å heade ballen mot mål. Stopperne til AaFK har knapt vunnet en eneste duell i motstandernes felt for hele sesongen.

Jeg våger påstanden at AaFK ikke har hatt en skikkelig stopper siden Dyrestam og Arnefjord var her. Der var det tempo og hodespill, og de gikk foran i krigen.

Ingen av årets AaFK-midtstoppere hadde kommet med på noe annet lag i eliteserien.

Midtbanen

Og hvem av midtbanespillerne skal åpne motstander-forsvaret med den forløsende pasningen? På midten har vi kun grovarbeidere, og knapt nok det. Spill på tvers og tilbake gir ikke mål. Basta!

Hva med å gå i krigen – eventuelt lage noen frispark – men i hvert fall vise at de ønsker å vinne? Og tenk om vi kunne ha fått sett et langskudd fra 25 meter som sang i nota (les: Barrantes). Det heter å lage entusiasme.

Slik laget framstår i dag, ser det ikke ut som om det finnes en plan B når plan A ikke virker. Og plan A har jo ikke virket siden Odd-kampen i juni.

Profiler

Dagens lag er helt uten profiler. Den som ligner mest er Edwin Gyasi, men han får ikke spille. På sitt beste en spiller som kan avgjøre en kamp aleine. Nå er det riktig nok en stund siden Gyasi leverte varene, men Trond Fredriksen har sagt at han ville ta eliteserien med storm. Men det kan ikke Gyasi gjøre når han er på benken eller tribunen.

Har AaFK virkelig råd til å la ham stå utenfor laget? Nå må prinsippene legges til side for å gi AaFK den tyngde som tilføres når Gyasi er med.

Og hvor lenge skal Thrandarsson få spille når Fet og Berisha sitter på benken? Det er jo ei gåte.

Vi husker alle Leke James, Fredrik Ulvestad, Barrantes, Arnefjord og Dyrestam og Hamed Allah, for å nevne noen. Da var det virkelig moro å se AaFK, og spillere av betydning ønsket å spille for klubben.

Men nei, vi henter John Arne Riise. Det var svaret, og det som kom var en utrent og umotivert playboy som skjemte ut klubben.

Ti kamper senere orket han ikke mer, da var det ikke så nøye med å spille sammen med lillebroren likevel.

Treneren

For oss som sitter på tribunen i hver eneste kamp virker Trond helt handlingslammet og som en mann som ikke vet hva han skal gjøre for å vinne en kamp. Hans egne prinsipper råder, og Trond gjør dermed mulighetene for å vinne en kamp enda mindre.

I en jobbsituasjon er det ikke nok å ville gjøre en jobb, man må faktisk også ha evne til å utføre denne jobben. Jeg vil anbefale Trond å ta hatten sin og gå, slik at AaFK kan ha en sjanse til å overleve. Trond, du evner ikke i den situasjonen klubben er i nå. La andre som forstår hvordan dette gjøres, få komme inn. Da gjør du klubben en tjeneste. Tom Nordlie har reddet klubber i lignende situasjon tidligere, og er ledig.

Styret

Styret i klubben kan ikke sitte og se på dette lenger, de har et stort ansvar å ta hånd om. Det er for sent å handle når to-tre kamper gjenstår.

Gjør det nå, og det burde ha vært gjort tidligere. Det er ikke alltid den billigste løsningen som er mest fornuftig. Rykker AaFK ned, kommer styret til å sitte aleine på tribunen neste år. Det er billigere å investere i ekstern hjelp enn å rykke ned.

Vi føler alle med klubben, men dette er bare ikke godt nok. Nå kjeder jeg meg på kamp, og begynner å bli enig med dem som sier at de har viktigere ting å bruke fritida si på.

Vi vet alle hvor gøy det er å se maling tørke, men vi er der nå. For det er grenser for hvor lenge vi gidder.