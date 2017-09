Sammen med 150 inviterte gjester fikk hun se det splitter nye "Blue Innovation Arena" i NMK 2-bygget ved Nørvasundet.

– Jeg er vant til å komme hit til Sunnmøre for å se innovasjon, men det dere har fått til her er imponerende, sier næringsministeren etter at hun har åpnet det nye senteret. Virtuelt sjølsagt.

– Jeg sier som Pippi; Dette har jeg aldri prøvd, så det klarer jeg sikkert, ler hun i det 3D-brillene tas på.

Mæland sier den maritime klyngen på Sunnmøre er i verdenstoppen på innovasjon.

– Dere er flinke på utvikling og omstilling. Jeg er så stolt av det dere får til, sier hun.

Samarbeidet mellom akademia og maritimt næringsliv bør inspirere andre næringer, mener hun.

– Dere gjør oss best på hav. Alle næringer trenger inspirasjon og teknologioverføring i det grønne skiftet, sier Mæland.

Ifølge daglig leder Per Erik Dahlen i Ålesund Kunnskapspark er prosjektet en urframføring av regjerningens katapult-ordning.

- Vi handler mens dere i Oslo tenker, sier han til latter fra ministeren.

