Her er de personlige bilskiltene i Nordvest

15. juni i år åpnet Statens vegvesen opp for personlige bilskilt.

Er du nysgjerrig på hvem som har fått personlige bilskilt godkjent? Tirsdag har vegvesenet lagt ut en oppdatert liste over de personlige bilskilta. Under kan du se oversikten over alle de personlige bilskiltene for kommunene i Nordvest.

Får kjøre med ÅLESUND på bilskiltet Stein Harald Lade fra Flisnes har fått innvilget søknaden om å få «ÅLESUND» som personlig bilskilt. Madammen vet det ikke ennå, men Lade gleder seg stort til reaksjonene som venter.

TV2 skriver tirsdag kveld at ordningen har slått an over hele landet.

– Dette har blitt et skikkelig fenomen, og en stor snakkis. Ildsjeler har jobbet i flere år med å få åpnet for denne ordningen, og til slutt lyktes de altså. En viktig faktor i så måte er nok at overskuddet for salget av personlige bilskilter skal gå til trafikksikkerhetstiltak, sier Brooms bilekspert Benny Christensen til TV2.no.

BROOM og IVOLVO

Mens mange har sikret seg fornavn og etternavn på bilen sin, har andre gått for mer kreative varianter. På Giske kjører en eier nå rundt med "BROOM" på skiltet sitt. Mens det bor en stolt "REVISOR" på Sula.

I Ålesund er det mange personlige bilskilt. Stein Harald Lade fra Flisnes var snar og fikk innvilget søknaden om å få «ÅLESUND» som personlig bilskilt. Andre som har fått søknaden godkjent i Ålesund kjører rundt med "OK", "PADDY", "LADE", "SALMON" og "SEAFOOD".

Og på Eid har noen bilskiltet "IVOLVO".

En viss matvarekjede har trolig en fan i Molde - her har noen søkt og fått godkjent bilskiltet "REMA". Om det er ironisk ment vites ikke.

16.000 søknader

Hittil i år har det kommet over 16.000 søknader, ifølge vegvesenet.

Alle søknader blir levert digitalt gjennom en selvbetjeningsløsning. Her blir det sjekket om den ønskede tegnkombinasjonen er ledig og om den oppfyller krava. Hvis den går gjennom, er det en manuell saksbehandling før man får avslått eller innvilga søknaden.

Vegvesenet har nå passert 10.000 ferdigbehandlede søknader.

– Siden dette er en ny ordning fikk vi veldig mange søknader på en gang da personlige bilskilt ble lansert. Nå arbeider vi oss fortløpende gjennom bunkene, sier Brit Tove Daljord ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Så langt er det betalt for 2 409 skilt, herav er 1 720 skilt knyttet til et kjøretøy. 2 166 søknader er enten trukket av søkeren selv eller avslått fordi den ikke fyller kravene som vi stiller, for eksempel at det ikke skal være støtende, sier Daljord.

Her er alle de personlige bilskiltene:

ÅLESUND:

2RILL

9IIC4

ADGI

ALEX

ALF

BOLSETH

BOS

DEVOLD

EYVIND

FREUDE

HAGA

LADE

MARIUS

METTE

MIVO

MONEY8

MRSV

MT

NARDO

NB

NØRING

OK

PADDY

SALMON

SEAFOOD

SM

SPERRE

ST7

SVINØ

TRIPS

VARTDAL

ÅLESUND

SULA

KLUJANI

LONGBAY

REVISOR

GISKE

BROOM

RAUMA

TREFOT

SKODJE

TINE

VALDE

STRANDA

LEICAI

SYKKYLVEN

AV

ULSTEIN

HAUGECO

VANYLVEN

YNWAOO

ÅHEIM

VOLDA

BENZAS

EVO6TME

ØRSTA

ENGESET

MCDELER

STANDAL

HAREID

STRIDH

HERØY

BENGAL

EID

IVOLVO

JOHN

STRYN

FLO

VÅGSØY

CAMELOT

DJMYTH

SANTAFE