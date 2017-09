Politiet ber om tips om nødrakett

Onsdag kveld skal det være observert en nødrakett sør for Ålesund i retning Storfjorden.

Politiet ønsker tips om observasjoner, skriver de på Twitter.

Nødraketten ble observert i 20.30-tiden. Ressurser starter søk i det aktuelle området, melder Hovedredningssentralen, som har satt i gang søk i det aktuelle området.

Luftambulanse og Redningsskøyta DNV bistår, og Florø radio kaller båter i området for observasjon.

– Kan være raketter

– Vi fikk nettopp melding om at noen har observert at det er skutt opp raketter fra et boligfelt i indre bydel. Det kan jo ha en sammenheng med dette, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad ved politiet til Smp.no like før klokka 21.30.

– Melder var litt usikker på hvor langt unna dette var. Hovedredningssentralen er varsla og orientert om dette, sier han.

Det er Hovedredningssentralen i Sør-Norge som koordinerer søket og operasjonen.

Den første meldinga gikk ut på en observasjon av et rødt lys som hang en god stund på himmelen, observert fra Nørve i retningen sør mot Storfjorden.