Satte i gang søk etter nødrakett-observasjon

Onsdag kveld satte Hovedredningssentralen Sør-Norge i gang søk etter at det kom inn melding om en observasjon av en nødrakett.

Fra Nørve i Ålesund hadde noen observert et rødt lys som hang en god stund på himmelen i sørlig retning, mot det som ble meldt som området mot Storfjorden - mellom Hjørundfjord og Sykkylven.

Hovedredningssentralen satte i gang søk i området, og Luftambulanse og Redningsskøyta DNV bisto i søket. Florø radio kalte også inn båter for observasjon.

– Søket er nå avslutta. vi har hatt båt og helikopter i søk, men har ingen indikasjoner på at noen er i nød, sier Eric Wilassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge onsdag kveld.

– Sannsynligvis var det fyrverkeri som ble skutt opp, sier han.

Politiet gikk ut på twitter og ba om tips etter at de fikk inn melding om nødraketten.

Politiet fikk da inn tips om fyrverkeriet.

– Vi fikk nettopp melding om at noen har observert at det er skutt opp raketter fra et boligfelt i indre bydel. Det kan jo ha en sammenheng med dette, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad ved politiet til Smp.no like før klokka 21.30.

– Melder var litt usikker på hvor langt unna dette var. Hovedredningssentralen er varsla og orientert om dette, sier han.