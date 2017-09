Vil be om kriselån for å fikse fasade og strøm i Ålesund

ÅLESUND (smp.no): Allerede hittil i år er Helse Møre og Romsdal over 100 millioner i minus i forhold til resultatkravet fra Helse Midt-Norge. Onsdag var styret samlet for å diskutere de store utfordringene.

Det er vedtatt at det skal spares inn opp mot 100 millioner per år fram til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal står klart, slik at det skal opparbeides evne til å investere.

Trenger penger raskt

Situasjonen blir ikke bedre av at foretaket må fikse fasaden på Ålesund sjukehus for 250 millioner kroner, og sørge for å utbedre strømanlegget med 35 millioner.

LES OGSÅ: Fikk sjokkregning på 285 millioner

Hele 85 millioner må på plass relativt raskt i løpet av høsten for å reparere det mest prekære.

– Arbeidet må settes i gang i løpet av det kommende halvåret. Det blir delt opp i tre faser og vil strekke seg over flere år, slik det er skissert nå, sa Remme til Sunnmørsposten på mandag.

Han har ikke lagt inn denne kostnaden i den økonomiske langtidsplanen.

Må låne av Helse Midt

– Som første tiltak, som gjelder 85 millioner, så må vi henvende oss til Helse Midt-Norge for å søke om et regionalt lån for å finansiere dette, sa Remme under onsdagens styremøte.

LES OGSÅ: Må ruste opp fasade for 250 millioner

Det er et strømanlegg i dag hvor det er 240 volt, men behovet er 400 volt.

– Strømanlegget er ikke i tråd med forskriftene. Vi sliter med medisinskteknisk utstyr som ikke er tilpasset spenningen. Dette er kritisk i forhold til drift, sa Remme.

Det må brukes 35 millioner på strømanlegget og 250 millioner på fasaden, ifølge foreløpige estimater.

Kan bli dyrere

– Sannsynligheten for at disse kostnadene sprekker er ganske stor, påpekte styremedlem Kirsti Slotsvik i retning Remme.

Remme var enig i det.

Smp.no kommer med mer