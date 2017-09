Bekreftet: Medi3 flytter til Hoffmannsgården

Medi3 kom ikke til enighet om fortsatt leie i Sundgata i Ålesund. Så ble det kjent at Aleris Helse etablerer seg der, som en konkurrent til Medi3.

Leieavtale er i boks

Muligheten for å flytte til Hoffmannsgården åpnet seg for Medi3. Administrerende direktør Jan-Terje Teige bekrefter overfor Sunnmørsposten at avtalen nå er i boks.

– Medi 3 har hatt en prosess over lang tid med å vurdere bedre egnede lokaler, da virksomheten har vokst og endret seg i løpet av de 20 årene man har vært i Sundgata. Vi ser nå fram til å etablere «nye Medi 3» i mer moderne, lyse og tilpassede lokaler. Vi vil samtidig ivareta det som gjør Medi 3 unikt, det vil si kombinasjonen av faglig sterkt og lokalt forankret personell, og at brukerne skal ha en best mulig opplevelse av våre tjenester. Vi strekker oss langt for å yte god service, og forutsetningene for det blir enda bedre i nye lokaler, sier Teige i en pressemelding.

– Klart fra nyttår

Når Medi3 skal leie i Kongens Gate 11, er det planlagt at hovedinngangen skal være fra Skansegata.

Fasaden skal pusses opp, og det vil ifølge Teige bli klart for å ta imot pasienter fra nyttår.

I løpet av høsten skal lokalene bli tilpasset sjukehusdrift.

– Det er lagt vekt på at lokalene vil muliggjøre en mer oversiktlig og pasientvennlig organisering av virksomheten, og vi får en høyere standard enn i dagens lokaler. Det er også en fordel med umiddelbar nærhet til knutepunkter for buss og hurtigbåt, samt betydelig parkeringskapasitet i nærområder, mener Teige.

Hatt lyst til å flytte i lang tid

Ifølge verneombud Marie Jørgensen har Medi3 hatt lyst til å flytte fra Sundgata i lang tid. Dette fordi lokalene ikke lenger er optimale i forhold til drift og aktiviteter.

– Vi gleder oss til å komme på plass i funksjonelle og fine lokaler, i hjertet av Ålesund, sier Jørgensen.

Teige opplyser at alle leger og behandlere vil fortsette å tilby sine tjenester hos Medi3 etter flyttingen. Dette gjelder også tilbudet til bedriftsmarkedet.