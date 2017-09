Død mann funnet på Averøya

(Romsdals budstikke) Politiet i Møre og Romsdal meldte like før kl 2130 på Twitter at det er funnet en død person på Averøya. Politiet opplyser nå at denne personen er en mann. Det ble først opplyst at han ble funne i sjøen klokka 1730. Tidspunktet er nå endret til 19.30

Operasjonsentralen i Ålesund for politiet i Møre og Romsdal sier torsdag kveld at de nå har teknikere på stedet på Averøya. Utover det ønsker ikke politiet å gi flere opplysninger før de vet mer.

- Er det noen personer som er savnet i området?

- Ingen som er meldt til oss, sier vakta på operasjonssentralen.

Nettstedet brunsvika.net skriver at politiet har stengt av veien ut til Røeggen brygge ytterst i Sveggøyveien. De skriver også at det var en turgåer som fant en omkommet person i vannkanten, og varslet umiddelbart.

Saka blei først publisert på rbnett.no