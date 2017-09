Ingen økt vekst i gjelden for norske husholdninger

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.201 milliarder kroner ved utgangen av august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tolvmånedersveksten var 6,6 prosent fram til utgangen av august, uendret sammenlignet med juli og juni.

I sine beregninger bruker SSB også begrepet «publikum» for å måle gjeldsveksten i de institusjonelle sektorene, kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger under ett. I løpet av august falt gjeldsveksten for publikums innenlandske lånegjeld de siste tolv månedene til 5,6 prosent, ned fra 5,7 prosent måneden før.

Publikums innenlandsgjeld var 5.342 milliarder kroner ved utgangen av august.