Politiet melder klokka 08.18 om et trafikkuhell på Åse i Ålesund. To biler og to personer skal være involvert.

Det skal være snakk om mindre personskader.

Politiet er på stedet.

Andre trafikanter kan passere på ulykkesstedet.

