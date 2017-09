Over 26.000 fiskere klar for hummersesongen

Søndag 1. oktober starter årets hummerfiske, og Fiskeridirektoratet melder fredag om en betydelig pågang. Over 26.000 fiskere vil fiske hummer. Det kan direktoratet fastslå fordi den nye registreringsordningen ble for første gang tatt i bruk rett før sesongstart.

Tallene viser at langt på vei de fleste som har registrert seg for hummerfisket er fritidsfiskere, og flertallet av dem befinner seg sør i landet – spredt fra Rogaland til Østfold. Fritidsfiskerne har anledning til å fiske med inntil ti teiner.

Hummerfisket åpner 1. oktober og varer til og med 30. november på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Sogn og Fjordane, og til og med 31. desember fra Møre og Romsdal og nordover. Det er innført et maksimumsmål for hummer på 32 centimeter på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Lindesnes. Det betyr at øst for Lindesnes er det kun tillatt å fiske hummer mellom 25 og 32 centimeter, opplyser Fiskeridirektoratet.