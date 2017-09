Renovasjonstjenesten går som normalt

Dette kommer fram i en pressemelding etter at Reno Norden gikk konkurs.

Siden dette har Årim vært i krevende forhandlinger med konkursboet og kreditorene.

– Målet har hele tiden vært å komme best mulig økonomisk ut av situasjonen, samtidig som renovasjonstjenesten skulle gå som normalt, opplyser kommunikasjonssjef Ingeborg Ukkelberg i en pressemelding.

Hun forteller at konkursen vil gi noen driftsmessige og økonomiske konsekvenser for Årim, men styret har nå inngått nødvendige avtaler for å sikre renovasjonstjenesten.

– Renovatørene er ansatt i Årim og renovasjonsbilene er kjøpt ut. Dette betyr at innbyggerne ikke kommer til å merke endringer eller problem med tjenestetilbudet, opplyser Ukkelberg.

Årim arbeider nå for å få oversikt over konsekvensene. Nå blir budsjettet oppdatert for de neste fire årene, og dette skal behandles av representantskapet 27. oktober kl. 9.30 hos Årim.