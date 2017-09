Storfjorden blir testfjord for framtidsskip

Dette kommer fram i en pressemelding fra GCE Blue Maritime.

Allerede i 2015 kunngjorde Sjøfartsdirektoratet at Norge som flaggstat bør være først til å få ubemannet skip på markedet. Mye av manøvreringen og navigasjonen på skip i dag er allerede automatisert.

Godt egnet fjord

– Storfjorden er ideell, med nærhet til hele 14 skipsverft og 20 rederier hvorav flere allerede benytter dette området til å foreta prøveturer for nybygde skip. I tillegg er området viktig med tanke på fullskalatesting for internasjonale og nasjonale bedrifter som ligger langt framme i den maritime og marine teknologiutviklingen, sier Per Erik Dalen, adm. dir. for GCE Blue Maritime i pressemeldingen.

I tillegg kan tilhørende sidefjorder til Storfjorden benyttes som testfjord.

Det er åtte ferjestrekninger i området, en rekke oppdrettsanlegg, nærskipsfart samt fjordturisme som gjør at trafikkbildet er godt egnet for å teste ny teknologi, skriver GCE.

Og i forbindelse med planarbeidet rundt Hafast er det utplassert en rekke sensorer for måling av vind og strømforhold.

Viktig med nærhet

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU Ålesund mener det er positivt med testområder nær campus. Studentene kan dermed være aktive i reelle utviklingsprosjekter.

– Rolls-Royce Marine har vært blant pådriverne for å få på plass den nye avtalen om testfjord. Selskapet er opptatt at av å få nye ideer raskt fra tegnebrettet til sjøen. Storfjorden blir nå det andre fjordområdet i Norge som er godkjent for dette formålet. Fra før er også Trondheimsfjorden godkjent som testfjord, heter det i pressemeldingen.