Gressbrann i tørt terreng - trengte hjelp fra helikopter

Først ved 20-tida lørdag kveld kunne brannvesenet i Molde melde at brannen i terrenget ved Bløvatnet på Midøya, var slukket.

– Sivilforsvaret vil overvåke skadestedet over natten, heter det i meldingen på Twitter.

Da hadde brannmannskaper, folk fra Sivilforsvaret og frivillige kjempet i flere timer for å slukke flammene i det ulendte terrenget. Et skogbrannhelikopter fra Sauda ble også tilkalt for å delta i slukkingen.

Årsaken til brannen var trolig et bål fyrt opp av turgåere, som hadde blusset opp igjen. Et område på anslagsvis tre-fire fotballbaner ble svidd av i det karrige berglandskapet.

– Kjempetrist, sier turgåeren som bare skulle brenne litt rusk (for abonnenter)

Måtte ha hjelp

Det var ved 12.30-tida politiet meldte om en grassbrann i Midsund.

Området som brant ble da beskrevet til å være på størrelse med en fotballbane. En times tid seinere opplyste politiet at brannvesenet hadde bedt om hjelp fra Molde brannvesen, fra skogbrannhelikopter og sivilforsvaret.

– Omfanget er fortsatt ukjent. Det blåser kraftig, skrev politiet.

– To fotballbaner

Ved 16.15-tida ble operasjonsleder John Bratland i politiet oppdatert om situasjonen:

– Da var det begynt å komme en del frivillige til stedet som hjelper til med å bære slokkeutstyr opp i terrenget. Det blir opplyst at man begynner å få kontroll på brannen, men at det er enkelte steder de ikke kommer til med slanger, forteller Bratland til smp.no.

Det var brannvesenet i Midsund som rykket ut først.

– Brannen skal være på størrelse med to fotballbaner, og det blir sagt at det er tørt i terrenget, sa brannoperatør Rian Morrison ved 110-sentralen i Møre og Romsdal til Smp.no 13.30.

Vestnes: Bål

Lørdag 12.25 meldte politiet også om et bål som hadde kommet ut av kontroll i Kråknesbukta ved Vikebukt, Vestnes.

Vestnes brannvesen rykket ut, men klokka 12.50 meldte politiet at hendelsen løses med pulverapparat. Politiet avbrøt utrykningen.