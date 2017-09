Vinden stilner - men det varer ikke lenge

Fredag og lørdag blåste det såpass at Meteorologisk institutt sendte ut OBS-varsel for Vestlandet, men lørdag ettermiddag har vinden stilna.

– Lavtrykket i Nordvest gjør at det blir en del nedbør, men mesteparten kommer da sør for Stad. Og så er det en del vind i vente, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt til Smp.no.

– Det blir forbigående mindre vind utover lørdag, men en må fortsatt regne med liten kuling utsatte steder fra sør-sørøstlig retning.

Søndag vil det etter hvert øke igjen og det blir en ny turn søndag kveld.

– Der er et lyspunkt, og det er at det første del av dagen er en liten mulighet for at det letter opp, sier han.

– Da vil nedbøren ta seg opp og vinden øke. Omkring Stad og sør for Stad blir det fort liten storm natt til mandag. Nord for Stad er kysten utsatt, samt steder som er utsatt for søndavinden.

Han melder sterk kuling til liten storm i fjellet, og mye vind natt til mandag som også fører med seg regn. Men mest regn får nok Nordfjord.

– Hva med det fine været vi har hatt, får vi tilbake det?

– Nei, det gjør dere nok ikke.