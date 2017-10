Dagligvarekjedene innfører miljøavgift på plastposer

– Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Hun opplyser at fondet kan brukes både til å fremme mer miljøvennlige og færre plastposer og til oppryddingstiltak, ikke minst av plast som kommer inn fra havet og forsøpler norskekysten.

Madsen sier til NTB at en avgift på 50 øre per plastpose skal øremerkes miljøfondet. Ifølge Virke vil det i så fall bety rundt 400 millioner kroner i året.

Regjeringen måtte for to år siden, etter sterke protester, skrinlegge en statlig plastposeavgift.

– Virke og handelen mener at en løsning med plikt til å ta betalt for plastposer og øremerket betaling til handelens miljøfond er det som gir best miljøeffekt, sier Madsen.

Virke håper plastposeavgiften kan innføres fra nyttår. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.

– Utgangspunktet er jo et EU direktiv som skal gjennomføres. Da har det vært viktig å ha dialog med bransjen om hvordan de mener dette beste kan gjennomføres. Her har bransjen foreslått å legge på et vederlag ved salg av plastposer. Det ser vi positivt på, sier Helgesen til NTB.