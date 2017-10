Av og til dukker det opp ting i feeden på sosiale medier som får en til å lure. Videoen i denne saka hører definitivt med blant disse.

Rett nok kjenner vi litt til Iformno og vet at de driver og arrangerer ulike turer - enten på egen hånd, eller i samarbeid med andre. Vi vet også at de nylig gikk i gang med en ny slik tur, men derfra til at et koppel damer, i bikini og inngnidd med det som ser ut til å være gjørme, danser og synger på en video som har fått drøssevis med likes og kommentarer på Facebook...

- Hva i alle dager holder dere på med, har vi derfor spurt Helene S. Kjersem Hoff, som driver Iformno, sammen med Hildegunn Eikrem. Begge har bakgrunn som fysioterapeuter.

Svaret vi får er først hjertelig latter.

- Du vet, vi har holdt på med forskjellige typer turer i snart to år nå, der målet er fysisk fostring for folk flest. Dette er en av disse turene: Vi er i Spania, nærmere bestemt i San Pedro del Pinatar på det vi har valgt å kalle en kom i form-tur, forteller Kjersem.

- Med oss på den ukelange turen har vi 40 deltakere i alderen fra midten av 30-åra og opp til vel 70. Hver dag tilbys flere treningsøkter - alt med et opplegg som kan passe for alle. Deltakerne velger så hva de ønsker å være med på.

- Men denne videoen. Det er gjørme?

- Det er det. Ei slags svovelaktig ei, og etter sigende med helsebringende effekt. Den finnes nede ved vannet her, og hver dag står det folk og smører seg inn med den - oss inklusive. Det er tredje gang Iformno er her på tur, og tredje gang vi gjør akkurat dette, sier hun.

- Syngende og i bikini.

- Syngende og i bikini, ler Kjersem.

- Låten - Stayin' alive, har vi valgt mye fordi det er en mange kan, og når vi synger sånn handler det, som mye anna her, om å strekke strikken litt, tøye grensa for hva som er mulig. Den tøyes nemlig kraftig for de fleste, avslutter hun.

PS! Det er visstnok også en mann med på turen. Han er av en eller anna grunn, uvisst hvilken, ikke med på denne videoen, og vi lurer på om det muligens er fordi han synes det var å strekke strikken vel langt.