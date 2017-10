Derfor lyste julestjerna i kveld

Selv politiet fikk melding om den lysende julestjerna på byfjellet, men årsaken er helt logisk, ifølge gutteklubben "Real" som står bak den lysende.

- Vi har tatt den ned for vedlikehold. En dugnadsgjeng er oppe ved stjerna for å skifte ut lyselementer. Da trenger de lys både for arbeidet og testing, får vi opplyst.

I morgen skal stjerna gjenreises av dugnadsgjengen, så det er mulig det kan skinne litt på byen da også.

Et lite blaff altså for de som trodde jula var over oss, men den offisielle tenninga av Real-stjerna skjer først 2.desember.