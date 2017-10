Frakta grunnstøtt båt til land

- Båten lå som kjent i et naturreservat, og med meldinger om ruskevær de neste dagene var beslutninga strategisk: Skulle vi ha sjans til å få båten bort heil, måtte dette skje nå. Og akkurat dette - at den ikke skulle bli knust der, var det et sterkt ønske om, sier skipsfører Tom Kausanrød på redningsskøyta «Idar Ulstein» til smp.no.

Klokka 04.23, natt til tirsdag meldte Redningsselskapet i ei Twitter-melding at båten var frakta til land, og videre at dette skjedde i et samarbeid mellom redningsskøyta, Kystverket, brannvesen og Giske kommune.

- Båten blei lagt ved kaia til Kystverket, og der ligger den, delvis under vann og i påvente av kranbil, sier Kausanrød.

Hva har skjedd her? Båt i fjøresteinene Det ligger en båt i fjøresteinen ved Erkna fyr. Hva som har skjedd er foreløpig noe uklart.

Smp.no er kjent med at eieren av båten - en ålesunder, har fått pålegg om å fjerne skipsvraket. Fristen for å gjøre dette var 4. oktober klokka 12 - og ergo ikke ute.

Det var 25. september at politiet meldte om en båt i fjøra på Erkna.

– Det vi vet er at det var fem personer som fikk problemer med båten etter å ha lagt til der. De ble hentet i land av Redningsselskapet, men båten ligger der fortsatt, sa operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Erkna ligger i Giske kommune, rundt fem kilometer nordvest for Alnes fyr.