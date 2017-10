Har ikkje fått gode nok søkjarar

– Det er behov for meir tid for å sikre eit best mogeleg tilfang av søkjarar til den viktige stillinga som administrerande direktør for Helse Førde, melder føretaket i ei pressemelding.

Det står ikkje noko om kor mange søknadar som har kome inn til no. Tilsetjingsutvalet ønskjer å forlenge søknadsfristen til 20. oktober 2017.

Styreleiar Agnes Landestad meiner det vert arbeidd godt i tilsetjingsutvalet.

– Utvalet har som mål at utviding av søknadsfristen skal bidra til ein god tilsetjingsprosess, slik at ein er trygg på å få fram dei beste kandidatane til stillinga som administrerande direktør i Helse Førde, skriv Landestad i pressemeldinga.