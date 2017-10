- Jente blei tatt tak i av fremmed mann

Politiet etterforsker en hendelse på Hessa i Ålesund, fredag forrige uke.

Sunnmørsposten tok tirsdag kontakt om saka, og la fram at vi hadde et tips om at ei jente skulle ha blitt forsøkt dratt inn i en bil, og spurte om dette stemte.

Dette mener avisa ble bekrefta av Tore Hovstein – fungerende leder for e-avdelinga hos politiet, men Hovstein er av ei anna oppfatning, og ønsker å komme med ei presisering:

- Jenta ble tatt tak i av en fremmed mann mens både hun og mannen gikk på vegen. Jenta skal imidlertid ha kommet seg løs, og etter dette skal mannen ha satt seg inn i en bil, sier han.

Ei melding fra pårørende om hendelsen resulterte i at politiet rykka ut med flere patruljer fredag ettermiddag.

- Ingen ble pågrepet, men vi etterforsker saka, sier Hovstein.