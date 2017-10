Mener Ålesund kommune igjen må søke etter ny rådmann

Det var Ålesundlistas Hans Kjetil Knutsen som luftet rådmannsspørsmålet på tampen av formannskapsmøtet i går. Hva skjer når Eidsvik får toppjobben i den sammenslåtte kommunen?

Ordfører Eva Vinje Aurdal sa at hun ikke hadde noe særlig å melde om hva som skjer. Kirsti Dale (uavh.) var klar på at jobben som rådmann i Ålesund må lyses ut på vanlig måte når Eidsvik de neste to årene skal lede arbeidet med å opprette den nye kommunen.

Øystein Tvedt (H) og Geir Stenseth (Frp) fulgte Dales resonnement, og Stenseth mente at det ikke var noe i vegen for å ansette en ny rådmann for to år.

– Det er vel omtrent gjennomsnittet for hvor lenge rådmennene i Ålesund har sittet de siste årene, sa Stenseth.

Det var heller ingen stemning i formannskapet for å ha en konstituert rådmann. Jobben bør lyses ut – både eksternt og internt.

Budsjettet for neste år: Plussa på fem millioner kroner til både trafikksikring og kultur