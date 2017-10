Over 300.000 marsjerer i Barcelonas gater for å vise avsky mot regjeringen i Madrid

– Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag.

Bølger av mennesker samlet seg i sentrumsgatene samtidig som regionen Catalonia innledet en generalstreik. Et politihelikopter som fløy over de marsjerende, utløste rasende tilrop og buing.

Tallet stammer fra byens eget politi. Demonstrasjonene var et svar på søndagens hardhendte framferd fra tilreisende politi for å stanse folkeavstemningen om løsrivelse.

Ingen nye voldshandlinger

Rundt om i delstaten ble generalstreiken en kraftfull markering av at motstanden ikke glir over med det første. Men det ble ikke meldt om nye sammenstøt eller andre voldshandlinger.

Motorveier ble sperret og busser parkert da katalanere protesterte mot politiets hardhendte framferd under helgens folkeavstemning. Veivesenet i Catalonia meldte at demonstranter hadde sperret veier og motorveier 24 forskjellige steder, med kø på opp mot 10 kilometer som resultat.

I regionhovedstaden Barcelona var det stans i offentlig transport store deler av dagen.

Flere tusen demonstranter samlet seg utenfor hovedkvarteret til det nasjonale politiet i Barcelona. Der ble det ropt slagord om at politiet er en «okkupasjonsstyrke» som må komme seg ut av Catalonia.

Sinne

Streiken var støttet av separatistgrupper og flere mindre fagforbund. Både havnearbeidere og brannmannskaper hadde planlagt demonstrasjoner.

FC Barcelona avlyste treningen. Det var også ventet at ansatte ville gå ut i streik i havner og ved museer, kirker og andre populære turistattraksjoner.

– Jeg er overbevist om at streiken blir omfattende, sa Catalonias president Carles Puigdemont.

Spanias to største fagforbund, UGT og CCOO, har derimot ikke støttet streiken. Streiken skal heller ikke ha rammet storindustrien, og på flyplassen i Barcelona gikk trafikken som normalt.

Kraftig fordømmelse

Generalstreiken var ment å uttrykke en kraftig fordømmelse av politiets hardhendte forsøk på å stoppe helgens folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.

Ifølge katalanske helsemyndigheter ble 893 sivilpersoner behandlet for skader som følge av sammenstøtene søndag. De fleste var ikke alvorlig skadd, men politiet brukte batonger og i noen tilfeller også gummikuler mot folkemengdene. Fire av de skadde ble sendt til sykehus.

Det spanske innenriksdepartementet har opplyst at også 431 politifolk ble såret.

Den spanske regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.

Katalanske myndigheter sier på sin side at 90 prosent stemte for uavhengighet. Oppslutningen var på 42,3 prosent. Puigdemont erklærte søndag at Catalonia hadde «vunnet retten til en selvstendig stat».