Sunnmøringer står i kø for billig drivstoff

Onsdag ettermiddag ble det lange køer ved Uno X på Valderøya etter at prisene på diesel og bensin var henholdsvis 9,99 og 10,99 kroner literen.

Markedsansvarlig Odd Arve Hansen forteller at årsaken til de lave prisene er at det feires at Apotek 1 har åpnet, og at anleggsaktiviteten er over i området.

Konstant kø

– Dette varer til klokka 18. Vi startet klokka 15 i dag. Det har vært en kostant kø siden da, og akkurat nå ser jeg at den strekker seg helt ut på veien, forteller Hansen.

Vår reporter, Line Helgesen, er på stedet.

– Det ser foreløpig ikke ut til at alle andre på øyene her har satt ned tilsvarende, forteller hun. Men i skrivende stund er det 10,89 for diesel på Bunker Oil ved Joker Vikane (Vigra) og 10,99 på Esso, opplyses det.

På Statoil Valderøya er det 13,09 for diesel og 14,09 kroner for bensin.

Ukesyklus

Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges handelshøyskole er en av Norges fremste eksperter på drivstoffpriser.

Han har forklart til smp.no at prisen har en tydelig ukesyklus med to pristopper i uken – og at dette styres fra hovedkontorene sentralt.

– Det settes en anbefalt pris, og alle starter på likt utgangspunkt på mandag ettermiddag. Deretter konkurreres prisene ned gjennom uken, før man når bunnen, gjerne på torsdag. Da blir prisene skrudd opp igjen for å så konkurreres ned fram til mandag morgen, før det hele starter på nytt, sa Steen til Sunnmørsposten i 2014.

Shell uttalte da at drivstoffprisene består av tre komponenter. Ca. 50-60 prosent av prisen er statlige avgifter, ca. 30-40 prosent er prisen for råvaren – denne reguleres blant annet av oljepris og varierer derfor, og ca. 10 prosent går til frakt, distribusjon, lagring og andre kostnader samt fortjeneste.

– Fortjenesten varierer også noe på grunn av konkurranse, opplyste Shell.

