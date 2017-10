Glen Børge Løset Flø gjekk til sak mot Ulstein kommune etter at han hevda seg utsett for omfattande mobbing i grunnskulen. Han kravde nærare to millionar kroner i erstatning og oppreising.

Han sto også fram i Sunnmørsposten med den rystande historia om at han har blitt kasta stein på, dytta, spytta på og slått.

Eit vitne i tingretten meinte at Flø også mobba andre. Eit anna vitne vedgjekk at han hadde vore med på å plage Flø.

Ulstein kommune sin advokat la ned påstand om frifinning, men Flø vann på alle punkt. Kommunen vart dømt til å betale nærare to millionar kroner i erstatning og oppreising til Flø.

Kommunen anka til lagmannsretten og kravde på nytt full frifinning. I eit forsøk på forlik kom Ulstein kommune med eit tilbod om erstatning basert på 32 prosent uføregrad, ein sum som tilsvarer 1,2 millioner kroner. Flø avslo dette tilbodet.

Onsdag kom dommen frå lagmannsretten: Ulstein kommune er dømt igjen.

