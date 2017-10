Farenivå rødt: Forsøker å framprovosere ras på Mannen

Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet. Bevegelsene var onsdag kveld klokka 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, meldte NVE torsdag kveld.

11 personer evakueres

Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil NVE tilføre Veslemannen vann i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å få utløst skredet.

Regionsjef i NVE på Vestlandet, Brigt Samdal, sier til Sunnmørsposten klokka 23 at de jobber utover natta for å få Veslemannen til å rase.

– Vi har registrert større bevegelser som er over våre terskelverdier. Vi har meddelt Rauma kommune, fylkesmann og politi. Det er politiet som tar seg av evakueringen, så vidt meg bekjent er det 11 personer som evakueres, sier han.

Utsatt virkning

NVE har tre tanker med til sammen 38.000 liter vann som de vil slippe ut over det rasfarlige partiet.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor lang tid dette vil ta. Ved kraftig regn antar vi en utsatt virkning på ti timer. Antar responstiden er raskere når vi har på vann fra tankene.

Oppdateres ukentlig: Følg Veslemannen millimeter for millimeter Så mye har Veslemannen beveget seg i 2017.

Han vil ikke love at fjellpartiet raser i natt.

– Det er vanskelig for oss å si noe sikkert om dette. Vi måler bevegelser kontinuerlig og følger med utover natta, sier Samdal.

Han kan ikke si akkurat når de slipper vannet utover fjellpartiet.

– Målet er å treffe en makstopp når det gjelder mengden nedbør, og vi leser bevegelsene i fjellet fortløpende. Det er meldt mye regn utover natta, og temperaturen er over null i hele fjellområdet. Forholdene ligger dermed til rette for et ras, sier han.

Var forberedt

Klokka 23.29 meldte NTB at evakueringen var anvsluttet. Kommunen har hatt løpende dialog torsdag med de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen.

– Beboerne har i hele dag vært forberedt på at noe kunne skje, og da vi fikk beskjed fra NVE rett før klokken ti var de klare. Evakueringen gikk veldig greit, opplyser ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma kommune til NTB i 23-tiden torsdag kveld.

Beboerne i to av husstandene har blitt fraktet til en campinghytte ikke langt fra Mannen, mens beboerne i de to andre husstandene har ordnet seg privat innkvartering.

– De opplever dette som veldig slitsomt. Dette er fjerde evakueringen de er med på, og det tar på å leve slik, sier ordføreren.

Raumabanen er stengt

Det er innført ferdselsforbud i området. Politet var på plass på Horgheim seint torsdag kveld, melder RBnett. Sivilforsvaret vil komme og holde vakt på stedet.

Etter at farenivået for fjellet Veslemannen torsdag kveld ble hevet til rødt har Bane Nor besluttet å stenge for all trafikk på Raumabanen på ubestemt tid.

– Det vil gå ut over godstrafikken i tillegg til persontrafikken, sier pressevakt Tor Erik Skarpen i Bane Nor til VG.

Akselererende trend

Det er usikker til om vannet vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. NVE anser likevel forsøket som verdifullt fordi man får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.

De skriver følgende i ei pressemelding torsdag kveld:

Veslemannen, som er en del av det ustabile fjellpartiet Mannen har det siste året flyttet seg over én meter. Fjellpartiet har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter. Gjennom sommeren har bevegelsene til Veslemannen vært på gjennomsnittlig 1- til 2 cm. Mandag 2. oktober økte NVE farenivået til oransje etter meldinger om mye nedbør tirsdag og onsdag. Denne nedbøren kom som snø, og da snøen smeltet begynte hastigheten å øke. Nå er hastigheten på over 42 mm per døgn, noe NVE betegner som deres interne terskelverdi til rødt farenivå. En ser også en akselererende trend i hastigheten, melder NVE i pressemeldinga.

NVE kaller inn til pressekonferanse i Rauma fredag klokka 08.