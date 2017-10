Tale Krohn Engvik er nominert til Jenteprisen

«Helsesista» Tale Krohn Engvik fra Ålesund og hennes Snapchat-konto Helsesista er nominert til Jenteprisen 2017. Hun er nominert for å spre informasjon og bryte tabuer, melder Plan International Norge.

Prisen tildeles en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden.

– Hele Norges helsesøster

Helsesista: - Rekk opp hånda hvis du har sett porno Helsesista, eller Tale Maria Krohn Engvik som hun heter, pakker ikke ordene inn når hun snakker om ømtålige tema. Det har hun fått Åpenhetsprisen 2017 for.

– Helsesista er hele Norges helsesøster. Hun legger ut på sosiale medier hver eneste dag, der hun tar opp og informerer om sentrale temaer og saker. Det kan være alt fra angst og depresjoner til seksualitet. Jeg mener at helsesista fortjener denne prisen fordi hun hver eneste dag bidrar til at unge gutter og jenter skal føle seg trygge på seg selv, heter det i nominasjonen.

Jenteprisen deles ut av Plan International Norge. Tale Krohn Engvik konkurrer mot blant andre programleder og samfunnsdebattant Faten Mahdi Al-Hussaini, «Skam»-skaper Julie Andem, samfunsdebattantene «De skamløse jentene» (Nancy Herz, Amina Bile og Sofia Srour), journalist og forfatter Ingeborg Senneset og «Skam»-skuespillerne Ulrikke Falck og Iman Meskini.

– Bra nok som man er

– Hun sprer glede med sine «happy moments», sang og latter. Mange av dem som sliter, eller er usikre på seg selv, føler at Helsesista er som en venn de kan snakke med, en person som forstår! Hun tar alle seriøst, er alltid åpen for spørsmål og svarer så godt hun kan, heter det videre om Krohn Engvik i begrunnelsen fra nominasjonskomiteen.

– En person som bruker så mye av tiden sin på å hjelpe andre og å spre lykke, inspirasjon og gi en følelse av å være bra nok som man er – ja det er en sånn person som fortjener en bemerkelse, skriver nominasjonskomiteen.

Jentedagen

I fjor gikk prisen til Andrea Voll Voldum. Hun ble kjent sommeren 2016 da hun satte voldtekt og jenters rettssikkerhet på dagsorden, gjennom å fortelle sin egen historie. Prisen fikk hun for sitt personlige mot til å utfordre en ukultur som rammer uavhengig av kultur og region.

Prisen deles ut på den internasjonale jentedagen 11. oktober.

Helsesista fikk nylig kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris 2017 for sitt arbeid for å fremme åpenhet om hverdagslivet til unge mennesker.