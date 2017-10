– Vi er her først og fremst for å observere og for å holde vakt ved brua for å passe på at folk skal overholde ferdselsforbudet på andre sida av brua. Det er førsteprioritet, å hindre at folk går over i det rasutsatte området som er evakuert, sier vaktleder Knut Farstad.

De har tre personer døgnet rundt, som går vaktskifter på åtte timer hver. En person sitter hele tiden bak bilen ved brua for å lytte, og for å holde øye med brua.

Siden Farstad gikk på vakt fredag morgen har de ikke observert eller hørt steinsprang. Men i loggen fra i natt kan han lese at det ble rapportert om godt hørbare steinsprang og småras.

– I tre-firetida raste det godt i fjellet. Man hører jo veldig godt, selv om det kan være et lite ras. Samtidig er det forholdsvis vanlig å høre steinsprang, ifølge de som bor her. Så det trenger ikke å bety at det kommer et stort ras, sier Farstad.

Sivilforsvaret har blitt kalt inn hver gang alarmen har gått.

– Det begynner å bli litt rutine i å sette opp teltet og få opp en observasjonspost. Vi blir ikke overraska når vi får beskjed om å komme, sier han.

Stenger E136 Romsdalen dersom raset kommer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer med en ny oppdatering klokka 12. Europavegen vil bli stengt om raset kommer, opplyser politiet.