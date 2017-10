Slik ser det ut oppe på Mannen i formiddag

– Farten har stabilisert seg på rundt 10 cm i døgnet, forteller Brigt Sandal i NVE til Sunnmørsposten.

Oppe på fjellet har de tre personer som styrer vanningsforsøket.

– Ved å tilføre vann så har vi fått økt bevegelse. Likevel har vi ikke kommet dit som målet var, at vi fikk løst ut deler av eller hele fjellpartiet. Det gjenstår derfor fortsatt en bit før det blir en trygg hverdag for dem som bor her, sier Sandal.

NVE vil i ettermiddag ta en vurdering av hvor lenge de vil fortsette med det de kaller vanningsforsøket.

– Vi går inn i en periode der nedbøren først kommer som snø på fjellet, og etter hvert ingen nedbør og bare kaldt, sier han.

Stenger E136 Romsdalen dersom raset kommer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer med en ny oppdatering klokka 12. Europavegen vil bli stengt om raset kommer, opplyser politiet.

– I tre-firetida raste det godt På post ved Horgheim er også Sivilforsvaret som vanlig på plass.