Steinsprang og mindre ras i natt

- Vi startet å tilføre vann klokka 00.30 i natt, sa sjef i region vest i NVE, Brigt Samdal til smp. no tidlig fredag morgen.

I løpet av natten har NVE pumpet ut 75.000 liter vann.

- Hvor stor effekt det har hatt vil vi opplyse om på en pressekonferanse klokka 08. Men bevegelsene har økt i natt,

Politiet melder om at de har hørt mindre steinsprang i løpet av natten. Samdal kjenner ikke til det, men sier at det normalt er en forsinkelse på rundt 10 timer fra det kommer vann i sprekkesystemet rundt Lillemannen til at en kan måle økte bevegelser.

- Under normal nedbør har vi sett at denne forsinkelsen er på rundt 10 timer. Hvor stor den er under de mer ekstreme forholdene nå, det vet vi ikke, sier Samdal.

Går det 10 timer fra de startet pumpe vann ned i sprekkene til det gir utslag i fjellet, kan vi med andre ord forvente at det kan skje ting i løpet av formiddagen i dag.

- Det vil jeg ikke tidfeste noe rundt, men vi er selvfølgelig veldig spent på hva som nå skjer videre, sier Samdal.

Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet. Bevegelsene var onsdag kveld klokka 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå.

NVE jobber nå i morgentimene med å framskaffe nye data om hvilke bevegelser det nå er i fjellet. Det er disse som blir lagt fram på pressekonferansen klokka 08.

Trafikken på E136 forbi Mannen går som normalt, får vi opplyst hos politiet. Raumabanen er stengt.

Smp.no har reporter på Åndalsnes. Vi følger utviklingen i fjellet og rapporterer fortløpende fra pressekonferansen.