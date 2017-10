Tenåring sikta for ruskjøring

I ettermiddag 6. oktober stoppa pollitiet ein tenåring, og tok rusprøve.

Ålesund. Bilfører stanset uten gyldig førerkort. Mistanke om at bilfører er ruset. Prøve vil bli tatt, sak opprettes. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) October 6, 2017

Retter etter klokka 16.30 meldte politiet at de hadde beslaglagt et mindre parti cannabis. Det vil bli opprettet sak mot gutten. Strafframmen for besittelse av cannabis spenner fra bøter og helt opp til to års fengsel.