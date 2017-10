Det melder NVE lørdag morgen.

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Etter at hastigheten til Velsemannen økte den sist uka, ble farenivået på tirsdag hevet fra gult til oransje, og torsdag kveld rødt farenivå. Områdene under fjellet ble evakuert.

NVE har pumpet på med vann i håp om å utløse et ras. De første fem timene ble 75.000 liter vann pumpet ned, etter dette har NVE pumpet mellom 5.000 og 6.000 liter vann i timen.

Vannet gav i går effekt: Utover ettermiddagen viste NVEs målinger økte bevegelser i fjellet - opp mot 15 centimeter i døgnet, det høyeste noensinne. Utover mot kvelden hadde dette likevel roet seg ned.

- Fortsatt store hastigheter

Lørdag morgen er det fremdeles store hastigheter i det ustabile fjellpartiet.

- Vi har variert litt på tilførselen av vann. Vi ser at når vi øker tilførselen så får det stor effekt for bevegelsene i fjellet, sier seksjonssjef i NVE Lars Blikra lørdag morgen.

- I går kveld hadde vi til tider hastigheter som tilsvarer 20 cm i døgnet. Det viste godt effekten av vanntilførselen, sier Blikra.

Det gikk også litt steinsprang i går kveld, og ett ganske stort steinsprang.

Et av disse områdene hadde stor bevegelse i hele går, melder NVE i morgenrapporten lørdag.

Etter den økte hastigheten i går kveld har bevegelsene nå avtatt, og er på rundt 10 cm/døgn i øvre del. Det er nå kaldt og det er også varslet minusgrader de kommende dagene. Det kan bety at fjellet vil stabilisere seg.

Fjellets bevegelser er på et nivå som gjør at NVE opprettholder rødt farenivå. NVE kommer med en ny rapport klokka 15.00.

Evakuerte for fjerde gang

Torsdag kveld gikk atter en gang alarmen for beboerne under Mannen - der det ustabile fjellpartiet Veslemannen truer med å rase ut. Allerede tidligere i uka blei dyrene evakuert, og torsdag kveld ble også elleve beboere evakuert for fjerde gang, da farenivået ble hevet til rødt - ekstrem fare.

Så snart beboerne var i sikkerhet, startet NVE med et historisk eksperiment: Å pumpe store mengder vann ned i sprekkene - i håp om å utløse et skred, slik at fjellet siden skal stabilisere seg. NVE er sikker på at arbeidet de gjør ikke vil påvirke resten av fjellet Mannens stabilitet.

Så mye kan rase

120.000 – 180.000 kubikkmeter står i fare for å rase ut.

Hvor mye er 120.000 kubikk? Det tilsvarer så mye steinmasser at man kunne fylt opp hele Color Line Stadion.

Det er knyttet stor usikkerhet til om det vil gå et lite ras, eller om hele Veslemannen vil rase.