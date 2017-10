Mandag blir fineste dag i høstferien

Hele høstferieuka er preget av bygevær med tidvis nedbør og sol, med unntak av mandag. Mandag vil det i hovedsak være sol på Sunnmøre. Det opplyser meteorolog Kristen Gislefoss ved meteorologisk institutt.

Fra tirsdag av vil det bli heller skiftende vær som veksler mellom sol og regn.

Maksimaltemperatur gjennom uka vil ligge på 11- til 12 grader, mens minimumstemperaturen er usikker.

– Dersom det er overskyet vil minimumstemperaturen ligge på rundt 9 grader. Om det er klar himmel og ingen skyer vil temperaturen imidlertid synke drastisk.

Vinteren lar vente på seg

Til tross for lave temperaturen er det ingen fare for at vinteren skal gjøre sitt inntog.

– I lavlandet på Sunnmøre vil nedbøren komme som regn. Det er mulig at det vil komme litt snø i høyfjellet, sier Gislefoss, som ikke kan si noe om hvor høyt snøgrensen ligger.