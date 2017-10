Finaledrømmen ble knust

– Selv om vi ikke kom oss til finalen, så er jeg utrolig stolt av hvordan guttene har fremstått i NM-kampene. Vi har vært underdog både mot Stabæk og Molde, men vi har likevel klart å slippe oss løs og spille som vi skal, sier G16-trener Brede Skahjem Tokvam til Sunnmørsposten.

Selv om AaFK tapte 3–2 til slutt, så starta det veldig bra på Nadderud. Allerede etter fem minutter tok bortelaget ledelsen ved Erlend Fjeldstad.

Gode på dødballer

– Scoringen kom på en dødball. Vi trener mye på det og er veldig gode på det, sier AaFKs trener, som lot seg overraske over hvordan Stabæk spilte.

– Vanligvis er de et veldig spillende lag, men de spilte mer langt og det håndterte vi, sier Tokvam, som trekker fram midtstopperne Sondre Taklo og Håvard M. Breiviks innsats.

FAKTA:

NM-semifinale G16

STABÆK – AaFK 3–2 (2–1) e.e.o.

BANE: Nadderud kunstgress 2.

MÅL: Erlend Fjeldstad (5), 1–1 Kasper Strøm (9), 2–1 Christopher Cheng (30), 2–2 Marius Rønning (80), 3–2 Herman Geelmuyden (81).

Stabæk utlignet etter ni minutter på en corner, som assistentdommeren mente var over streken. Ti minutter før pause snudde hjemmelaget kampen.

– Jeg synes det var litt flatterende at Stabæk gikk til pause med ledelsen, for jeg synes vi spilte en grei omgang. I pausen var guttene optimistiske og vi så det var muligheter her. Med et par bytter i pausen ble det bedre offensivt, sier AaFKs guttetrener.

Glapp i ekstraomgangene

Det virket som det skulle gå mot en 2-1-seier til Stabæk, men helt på tampen av andre omgang utlignet Marius Rønning for AaFK.

– Vi merket av Stabæk begynte å bli nervøse på slutten, så da vi fikk et innkast måtte vi flytte fram det vi hadde. Det lange innkastet havnet på bakerste stolpe der vi satte inn 2-2, sier Tokvam.

I ekstraomgangene gikk det under ett minutt før Stabæk scoret 3-2-målet. Med to ganger fem minutter ble det ikke nok tid til å utlignet for AaFK.

– Det er surt at vi slapp inn så tidlig, sier Tokvam.