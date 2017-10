Hødd snublet mot bunnlaget - igjen 

Bader Rahhaoui sikret 1-1 tidlig i andre omgang, men til tross for en god porsjon med sjanser ble det aldri noe tredje scoring i 2.divisjonsoppgjøret i Trondheim.

Kampen som ikke hadde noen betydning for noen av lagene, endte i skuffelse for begge to.

Byåsen - Hødd: Se høydepunktene Hød reddet ett poeng etter mål av Bader Rahhaoui mot Byåsen. Se høydepunktene i videovindu over.

Byåsen ville avslutte sesongen med en sjelden seier, mens Hødd kunne yppet seg mot topp fem med to poeng ekstra fra Trøndelag. Det klarte de ikke denne gangen heller.

Byåsen hadde tatt ETT fattig poeng siden deres forrige seier i slutten av juni - det var mot nettopp Hødd da trønderne vant 3-1 på Høddvoll.

- Vi gjør det vanskelig for oss selv når vi gir de et mål, kommer under og må jage. Jeg føler vi har sjansene til å avgjøre, oppsummerer Hødd-trener Sindre Eid greit.

For da unggutten Bendik Rise tidlig etter pause kom rundt på kant og fant Rahhaoui på bakre stolpe, kunne Hødd og omlag 20 tilreisende juble for scoring.

Eirik Haugan og innbytter Magnus Myklebust hadde begge gode muligheter til å avgjøre, men det ebbet altså ut i brøderlig poengdeling i Trondheim vest.

- Jeg syns vi er det klart beste laget og burde avgjort, slår Eid fast.

Andreas Hanssen scoret Byåsens mål.