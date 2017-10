Kjellen sjokkert etter vraking  - blir i stedet manager for Folkets lag

Tirsdag kl. 18.30 er det klart for veldedighetskamp på Color Line stadion mellom AaFK og «Folkets lag». I løpet av de siste ukene har en rekke lokale spillere blitt tatt ut til Folkets lag, blant annet via avstemninger her på smp.no.

Men minst en person føler seg forbigått i rekkene. Kjell «Kjellen» Bigset er særdeles overrasket over at ikke han ble funnet verdig en plass på «Folkets lag».

- At en av de største fotballstorhetene noen gang ikke er blitt spurt om å bli med en sånn kamp skjønner jeg ingenting av. Husk at du snakker om en kar som har 474 kamper for Hasundgot i bakfylla med billettveske på seg, sier «Kjellen» til smp.no.

Får manager-rolle

Nå er det imidlertid klart at «Kjellen» får bidra rundt oppgjøret likevel. Hasundgot-legenden har fått ja til å bidra som manager rundt Folkets lag. I lag med trenerne Frode Fagermo og Alexander von Løwensprung skal «Kjellen» forsøke seg på å ta en skalp mot AaFK.

- For meg som har ambisjon om å ta overlandslaget en gang er det perfekt å øve seg her lokalt først, forklarer han.

Ikke overraskende er han overbevist om at hans inntreden hos Folkets lag vil være svært positiv for lagets sjanser mot AaFK.

- Her snakker vi coaching i verdensklasse. Alle andre dere har sett hittil blir for smågutter å regne. Kjellen går kun på banen for å vinne, så vi skal få vinnermentalitet inn i det laget der. Så satser vi på at det smitter over på AaFK etter hvert, sier han.

- Tror du Folkets lag har sjans til å slå Aalesund?

- Ja, selvfølgelig. Alle lag kan slå Barcelona. Du må bare ha tro på det sjøl. Om vi ikke hadde trodd at Fjord 1 var verdens beste ferjeselskap, så hadde det ikke vært det. Vi må ha troa, sier Kjell «Kjellen» Bigset.

Han vil foreløpig ikke røpe for mange hemmeligheter foran tirsdagens oppgjør.

- Den hardeste praten foregår inne i garderoben. Men klart; går det alldeles nedenom og hjem, så skal du ikke se helt vekk i fra at «Kjellen» spenner på seg fotballskoene, sier Kjell «Kjellen» Bigset.